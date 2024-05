Atlas - la recensione | tra mecha e I - il film con J-Lo è una gradita sorpresa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 24 maggio 2024), diretto da Brad Peyton, e dedicato all'attualissimo tema dell'IA, è un intreccio futuristico che mischia azione e riflessione. Molto meno scontato di quanto atteso. Su Netflix. Se c'è un argomento che tiene banco nell'entertainment tutto dell'ultimo anno, al di là dei soliti noti, questo è certamente l'intelligenza artificiale. Dalla sua applicazione ai preoccupanti pericoli, dagli scioperi di settore alle polemiche relative ai titoli di testa di Secret Invasion, da The Creator di Gareth Edwards a quest'ultimodi Brad Peyton. L'IA è uno di quei temi che dalle Sorella Wachowski a Steven Spielberg, da Alex Garland a Spike Jonze, ha sempre incuriosito e ispirato i cineasti contemporanei, soprattutto per la plasticità e relativa versatilità del soggetto, adattabile a tanti contesti differenti in un mix di generi ….