Atlas - il film con J Lo sull' intelligenza artificiale ha il suo perché

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il successo di The Mother, Jennifer Lopez torna su Netflix con un nuovotra fantascienza e azione pronto a far riflettere sul tema dell'e delle relazioni umane. Si intitolaed è un dramma sci-fi diretto da Brad Peyton e ambientato in un futuro non troppo.