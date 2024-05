Atalanta, vittoria storica in Europa League. Tripletta decisiva come nel ’63 in Coppa Italia - Atalanta, vittoria storica in Europa League. tripletta decisiva come nel ’63 in Coppa Italia - IL COMMENTO. Lookman come Domenghini: anche la Coppa Italia 1962/63 era stata decisa da una tripletta in finale. ecodibergamo

L'addio di Ranieri ai club, 'ora farò il turista' - L'addio di Ranieri ai club, 'ora farò il turista' - Dalla tripletta di Klinsmann al "rigorino" da Var. Claudio Ranieri aveva iniziato con il Cagliari in A con una sconfitta contro l'Inter con tre gol al passivo. (ANSA) ... ansa

Analisi della finale di Europa League 2024: Atalanta - Leverkusen 3-0 - Analisi della finale di Europa League 2024: Atalanta - Leverkusen 3-0 - Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno analizzato la vittoria dell'Atalanta per 3-0 sul Bayer Leverkusen nella finale di UEFA Europa League di Dublino. it.uefa