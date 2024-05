Atalanta - Percassi ha incontrato il collaboratore tecnico Raimondi | non si è visto Gasperini

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pomeriggio molto intenso per Antonio, presidente dell’, che sta pianificando il futuro della squadra a partire dall’allenatore. Gian Pieronon ha però ancorail numero uno del club, mentre nella sede diReal Estate, in via Paglia a Bergamo, si è presentato Cristiandeldella Dea. Con ogni probabilità, dunque,ha cominciato a discutere dei rinnovi contrattuali dai membri dello staff ed entro sabato è attesa la fumata bianca, riporta l’Ansa., il cui contratto è in scadenza nel 2025 (ma con opzione di prolungamento annuale da parte della società), ha diretto l’allenamento della squadra nel pomeriggio e sembra intenzionato a proseguire la sua avventura alla guida degli orobici. SportFace. .