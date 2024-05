Pomeriggio molto intenso per Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, che sta pianificando il futuro della squadra a partire dall’allenatore. Gian Piero Gasperini non ha però ancora incontrato il numero uno del club, mentre nella sede di Percassi Real Estate, in via Paglia a Bergamo, si è presentato Cristian Raimondi, collaboratore tecnico del tecnico della Dea. sportface

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha dato degli aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Gasperini e l’Atalanta. Il tecnico chiede un triennale per il rinnovo, mentre il club gli offre un contratto fino al 2026. L’Atalanta resta fiduciosa. ilnapolista

Atalanta: c'è distanza fra Gasperini e il club per il rinnovo - atalanta: c'è distanza fra gasperini e il club per il rinnovo - Gian Piero gasperini e l`atalanta si sono incontrati oggi per discutere del futuro dell`allenatore a soltanto due giorni dalla vittoria storica dell`Europa League. calciomercato

Matteo Moretto: È questo il nodo nella trattativa tra Gasperini e l’Atalanta. - Matteo Moretto: È questo il nodo nella trattativa tra gasperini e l’atalanta. - Matteo Moretto: È questo il nodo nella trattativa tra gasperini e atalanta Secondo quanto riferisce su X il giornalista di Relevo queste sono ore di riflessione tra l’atalanta e Gian Piero gasperini. 100x100napoli

Gasperini a cena con Percassi per il rinnovo - gasperini a cena con Percassi per il rinnovo - Incontro in corso a cena tra Antonio Percassi e Gian Piero gasperini, presidente e allenatore dell'atalanta, in un ristorante di Bergamo. Il vertice societario ha lasciato a piedi la sede del suo grup ... rainews