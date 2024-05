Assurdo Napoli - offerta mostruosa del PSG per Kvaratskhelia | Manna ha già individuato il sostituto!

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono ore caldissime in casaper la questione calciomercato con il PSG che ha puntato dritto sucon un’da capogiro. Ultima gara di campionato per il, mancano davvero pochi giorni al termine della stagione con gli azzurri ancora a caccia di una – ormai insperata – qualificazione alla Conference League, che ormai può passare solo dal nono posto e soltanto qualora la Fiorentina vincesse lo stesso trofeo mercoledì 29 maggio in finale contro l’Olympiacos. Davvero mortificante, per quelli che sono ancora i campioni d’Italia in carica, terminare la stagione post scudetto in questo modo. Ecco perché De Laurentiis ha rotto gli indugi e ha già cominciato a parlare di futuro insieme al neo direttore sportivo partenopeo, Giovanni. La rosa delsarà fortemente rivoluzionata e i calciatori scontenti saranno messi sul mercato. Inoltre, come spiegato dallo stesso De Laurentiis, non ci saranno calciatori incedibili: alla cifra giusta tutti possono partire.

Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a presentare un'offerta mostruosa da oltre 200 milioni di euro per Osimhen e Kvaratskhelia del Napoli. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente per il Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky, il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino la coppia d'attacco azzurra composta da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, con l'intenzione di presentare un'offerta mostruosa per acquistarli entrambi.

De Laurentiis ha sondato diversi allenatori per la panchina del Napoli, ma tutti hanno chiesto garanzie sulla permanenza di Kvaratskhelia. Mentre il Napoli è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Calzona, un retroscena svelato dal Corriere dello Sport evidenzia l'importanza di Khvicha Kvaratskhelia per il futuro azzurro.

