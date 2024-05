Asma e Bpco - al via i ' Dialoghi del respiro' per saperne di più su diagnosi e cura

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 mag. (Adnkronos Salute) -sono patologie accomunate dalla difficoltà, più o meno grave, di respirare. Per meglio conoscerle, la testata giornalistica online Healthdesk ha ideato un articolato progetto che ha preso il via a maggio, il mese dell'(il 7 ricorre la Giornata mondiale), con un ciclo di 8 'del' condotti su Instagram e Facebook dalla giornalista e divulgatrice scientifica Roberta Villa con i maggiori esperti della pneumologia. L'intero progetto è reso possibile dal sostegno non condizionato di Gsk. Fare sport con l'si può, anche a livello agonistico e senza controindicazioni durante la primavera. Nonostante l'non sia affatto una patologia legata alla stagionalità come molti credono. L'importante è avere ben presenti i tre capisaldi che permettono di affrontarla nel migliore dei modi possibili:corretta e tempestiva,appropriata, aderenza senza esitazioni alla terapia prescritta dal medico.

