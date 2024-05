Ascolti tv - i dati del 23 maggio 2024

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bene le reti Rai Nella serata di ieri, giovedì 23, su Rai Uno Mascaria raccoglie 2.057.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Viola Come il Mare 2 ottiene 2.059.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile conquista di 2.050.000 spettatori pari al 14.3%. Su Italia1 Ambulance si ferma a 973.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Paolo Conte alla Scala – Il Maestro è nell’Anima registra 517.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 890.000 spettatori (6.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 936.000 spettatori e il 6.9%. L'articolo proviene da 361 Magazine. .

L’oroscopo di Branko per oggi, Maggio 24 2024 Ariete Cari Ariete, nel corso delle prossime ore potrete godere di una serie di pianeti che gireranno a vostro favore e che vi consentiranno di essere i veri protagonisti del prossimo fine settimana. zon

Uomini e Donne, anticipazioni oggi, venerdì 24 maggio 2024 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 24 maggio 2024, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. tpi

Oroscopo del mese di Maggio 2024 secondo Artemide per tutti i segni dello zodiaco - Oroscopo del mese di maggio 2024 secondo Artemide per tutti i segni dello zodiaco - Oroscopo del mese di maggio 2024 secondo Artemide per tutti i segni dello zodiaco. Ariete maggio 2024 si prospetta un mese di profonda riflessione e crescita ... gazzettadelsud

Usa, attività economica accelera a maggio, aumenta pressione su prezzi - Usa, attività economica accelera a maggio, aumenta pressione su prezzi - WASHINGTON (Reuters) - L'attività delle imprese statunitensi ha registrato a maggio una marcata accelerazione ai livelli più alti da poco oltre due anni, con un’impennata dei prezzi per una serie di f ... msn

Francia, settore privato si contrae inaspettatamente a maggio - Pmi - Francia, settore privato si contrae inaspettatamente a maggio - Pmi - PARIGI (Reuters) - Il settore privato francese si è inaspettatamente contratto a maggio dopo l'espansione di aprile, trascinato dai comparti servizi e manifatturiero. Il Pmi flash composito di maggio, ... msn