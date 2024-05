Ascolti TV | Giovedì 23 maggio 2024 Sussulto finale di STEP 2 mln – 14 3% - male Mascaria 2 mln – 12 4% e Viola 2 mln – 12 8 - Formigli 6 9% supera Del Debbio 6 -%, Comedy Match 3 7%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 24 maggio 2024)Nella serata di ieri,23, su Rai1ha intrattenuto 2.057.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5Come il Mare 2 ha conquistato 2.059.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai2 l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 2.050.000 spettatori pari al 14.3% (presentazione a 1.583.000 e l’8%). Su Italia1 Ambulance ha incollato davanti al video 973.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Paolo Conte alla Scala – Il Maestro è nell’Anima segna 517.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 890.000 spettatori (6.6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 936.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 Quantum of Solace ottiene 490.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove l’ultimo appuntamento conraduna 648.000 spettatori (3.7%). Sul 20 The Suicide Squad – Missione suicida arriva a 295.000 spettatori (1.7%).