Ascolti tv del 23 maggio - Viola come il mare 2 si scontra con Mascaria su Rai 1

(Di venerdì 24 maggio 2024) Su Canale 5il2, la fiction con Francesca Chillemi soffre per lo share a causa di, andato in onda su Rai 1. La battaglia deglitv si fa sempre più audace. Infatti, in occasione della Giornata della Legalità, Rai 1 ha trasmesso il film tvcon Fabrizio Ferracane. Pietro Ferrara è un costruttore siciliano costretto a pagare il pizzo per poter lavorare. Un giorno, però, si fa coraggio e denuncia. È una rivoluzione: i mafiosi che lo vessavano vengono arrestati e, per la prima volta, vengono condannati a molti anni di prigione. Schivo e riservato, Pietro diventa il volto di questa clamorosa vittoria. La vendetta dei mafiosi non tarda ad arrivare e prende forma nel modo più subdolo. Invece su Canale 5 Francesca Chillemi e Can Yaman inil2 (leggi la nostra intervista a Chiara Tron) si trovano ad affrontare un caso molto complicato e a metterli in ulteriore difficoltà ci si mette una bimba cui devono badare.

