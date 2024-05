Ascolti TV | dati Auditel di ieri - giovedì 23 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di venerdì 24 maggio 2024)TV: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Mascaria ha totalizzato 2057 spettatori (12,39% di share). La puntata della fiction Viola come il mare su Canale5 ha conquistato in media 2059 spettatori (share 12,84%). Il film Ambulance su Italia1 ha realizzato in media 973 spettatori (6,36%); su Rai2 la puntata del varietà Stasera tutto è possibile ha portato a casa 2050 spettatori (14,32%), mentre il film Paolo Conte alla Scala – Il maestro è nell’anima su Rai3 ha avuto 517 spettatori (2,87%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 890 spettatori (6,56%) e su La7 il programma di attualità PiazzaPulita ne ha avuti in media 936 (6,89%).tv Access prime time Su Rai1 la puntata del game show Affari tuoi ha portato a casa 5341 spettatori (26,78%), mentre quella di Striscia la notizia su Canale5 ha portato a casa 2929 spettatori (14,72%); su Rai3 la puntata della soap Un posto al sole ha intrattenuto 1613 spettatori (8,05%) e su La7 il talk di attualità ..