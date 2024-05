Ascoli Calcio - Pulcinelli e Metalcoat | chiacchiere e distintivi Cosa non sta succedendo

ASCOLI - A dieci giorni dalla scadenza per l'iscrizione al prossimo campionato di serie C, l?Ascoli è un cantiere intriso di macerie, a un passo (e mezzo) dal baratro, ingolfato da. corriereadriatico

Sono passati dieci anni da quella stagione incredibile quando con 11 reti è stato il capocannoniere dell’Ascoli, ma Pietro Tripoli gioca ancora e non si è stancato di fare gol. Quest’anno con la maglia della Rhodense ne ha realizzati ben 25 nel Girone F del campionato di Promozione della Lombardia, contribuendo al grande salto in Eccellenza della squadra di Rho a due passi da Milano. ilrestodelcarlino

Il patron chiarisce la situazione finanziaria del Club dopo le tante voci del post retrocessione che avevano messo in dubbio la partecipazione dei bianconeri al prossimo campionato di C VALLESINA, 18 maggio 2024 – Ad Ascoli non si spengono ancora gli echi di una retrocessione sanguinosa, che ha fatto sorgere tanti punti interrogativi sul futuro della società bianconera.

