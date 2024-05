Ascoli alle prese con l’iscrizione Pulcinelli potrebbe vendere prima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) La clessidra del tempo rimasto a disposizione per provvedere ai pagamenti degli obblighi necessari per ottenere l’ok dalla Covisoc e ottenere così la licenza al prossimo campionato di Serie C continua a scendere ogni giorno che passa. La corsa contro il tempo continua e l’continua a lavorare per risolvere quelle problematiche esistenti in relazione al pagamento degli stipendi al 30 aprile 2024 e di tutti gli emolumenti Inps e Irpef dovuti. Nella giornata di ieri i vertici del Picchio hanno proseguito a concentrare le attenzioni su quella parte burocratica necessaria da sviluppare per garantire al club la partecipazione alla prossima stagione di serie C. Nel frattempo il patron Massimoavrebbe contattato il sindaco Marco Fioravanti per manifestare le proprie difficoltà nel riuscire ad adempierescadenze esortando allo stesso tempo un nuovo aiuto da parte degli imprenditori del territorio.