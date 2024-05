Art Basel 2024 | il legame tra Basilea e l’arte

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 24 maggio 2024) Life&People.it Come ogni anno, torna l’appuntamento con la più importante fiera d’arte in Europa. L’edizione di Artpropone un ricco calendario di eventi che si terranno dal 13 al 16 giugno dentro i padiglioni della Messee per le strade di. Si presenta, così, l’occasione di visitare la città e di conoscerla da un punto di vista culturale amplificato. Cosa vedere ad ArtDal 1970 Artrappresenta un punto di riferimento per chi lavora nel settore del. Asi incontrano galleristi, collezionisti e, ovviamente, artisti. Quest’anno esporranno 285 gallerie provenienti da tutto il mondo, per proporre un corpus di opere che mira a mostrare un ampio spaccato delcontemporanea. Saranno presenti diverse sezioni, tra cui Edition, Galleries, Feature e Statements, dedicate a pittura, scultura, fotografia e arte digitale. Circa 70 tra installazioni e performance, invece, si troveranno nella sezione Unlimited.