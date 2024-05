Arriva nelle sale ‘L’arte della gioia’ con la regia di Valeria Golino

(Di venerdì 24 maggio 2024) “L’artegioia” è pronta a sbarcarecinematografiche divisa in due parti, una prevista il 30 maggio 2024 e l’altra dal 13 giugno prossimo. Si tratta di una serie tv Sky Original già presentata in anteprima a Cannes e con ladi. Il progetto è prodotto da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film ed è tratto e adattato dall’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza (edito da Einaudi). “Sono felice di tornare al Festival di Cannes con una masterclass e di poter presentare in anteprima il primo episodio del mio ultimo lavoro, il Festival di Cannes mi ha sempre sostenuta nel mio percorso da regista e sono orgogliosa che il viaggio de L’artegioia cominci proprio qui” ha dichiarato l’attrice e regista, poco primaproiezioneprima partesua opera. A seguire tutte le informazioni e anticipazioni su “L’artegioia”. L’artegioia, anticipazioni sulla serie Sky Original: cast e trama In attesa di poterlo vedere sul piccolo schermo, la serie uscirà al cinema in due parti.

