Arriva la stagione dei matrimoni - meglio con bambini o senza?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sposarsi è impegnativo, andare aida invitati è anche questo impegnativo. Comprare gli abiti (se sei invitato a più di uno), pensare al regalo e soprattutto. Andarci con i figli piccoli ancora di più. Con l'arrivo della bellasono in tanti a ricevere un invito a delle nozze. Di recente l'ultima tendenz... .

Manca un mese al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, come procedono i preparativi - Manca un mese al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, come procedono i preparativi - «Tutto bene», ha commentato la conduttrice, «ma stanno andando molto bene anche quelli per il mio addio al nubilato!» ... cosmopolitan

Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 14 maggio: tutti i segni - Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 14 maggio: tutti i segni - "Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo ... iltempo