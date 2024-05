Arriva la dieta delle briciole | Colazione come in hotel - i grassi bruciano al fuoco dei carboidrati Ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nutrizionista capace di passare dal linguaggio scientifico di conferenze e seminari a quello divulgativo dei social, il dottor Enrico Veronese non ha dubbi: “Il cibo non è il problema, ma la soluzione. Lanon è privazione ma compensazione”. Tanto che ha deciso di dedicare un libro a questo tema, “La: cambiare per dimagrire e soprattutto per mantenere i risultati” (Mondadori Electa). Ma allora, cos’è la? Un nuovo stile di vita“La parola deriva dal greco ??????, ‘modo di vivere’. Nell’antica medicina greca,sono le abitudini di vita (alimentazione, attività fisica, riposo ecc.) per mantenere un buono stato di salute”. E se è un modo di vivere,può essere punitiva? Non può voler dire che tocchi mangiare per un mese due foglie di insalata e un’ala di quaglia. “Il 99%diete nonperché impongono una forte restrizione calorica. Per un meccanismo atavico di difesa, l’organismo reagisce con una risposta di compensazione”.