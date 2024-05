Armi - droga e cellulari in carcere | Mohamed Amra non era un detenuto qualsiasi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sembra svanito nel nulla, il 30enne evaso lo scorso 14 maggio dopo che un commando armato ha assaltato il furgone della polizia penitenziaria sul quale viaggiava. Un attacco sanguinoso, avvenuto nei pressi del casello autostradale di Incarville, in cui hanno perso la vita due agenti.

Le impressionanti immagini dell'assalto al furgone penitenziario che trasportava il detenuto Mohamed Amra (detto “la mosca”) in Francia ripreso dalla telecamera di sorveglianza del casello autostradale di Incarville. Almeno 2 agenti sono stati uccisi e altri 3 sono rimasti feriti e il detenuto è fuggito con gli assalitori. quotidiano

