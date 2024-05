Arezzo Casa promuove un ciclo di iniziative sul futuro dell’abitare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024), 24 maggio 2024 – Ilal centro del 2024 diSpa. L’ente responsabile dell’edilizia residenziale pubblica sul territorio aretino ha raggiunto i vent’anni di attività e, per l’anniversario, ha pianificato undiche troveranno il loro cuore venerdì 27 settembre con un convegno che riunirà in città relatori dall’Italia e dall’estero per tracciare nuovi scenari, prospettive, progetti e politiche in ambito abitativo. Una tappa importante del percorso di avvicinamento è stata vissuta nel corso della quinta edizione del festival Officine Social Movie promosso al Cinema Eden dalle Officine della Cultura e dall’Orchestra Multietnica didove la visione del film “L’odio - La Haine” di Mathieu Kassovitz sulle rivolte scoppiate negli anni ‘90 in un quartiere popolare alla periferia di Parigi è stata seguita da un dibattito alla presenza dell’architetto Silvia Casi (esperta di edilizia residenziale pubblica francese) e di Lorenzo Roggi (presidente di).