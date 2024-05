Arce Omicidio Serena Mollicone - processo d’Appello | in aula il compare di Santino Tuzi

Altri fondamentali dettagli si aggiungono sul delitto di Arce. I nuovi testimoni coinvolti nel processo rafforzano sempre più le testimonianze passate sull’omicidio di Serena Mollicone – la18enne che scomparve il primo giugno del 2001 da Arce e ritrovata due giorni dopo senza vita in località Fontecupa – per cui sono imputati l’allora comandante dei carabinieri Franco Mottola, sua moglie e suo figlio Marco, tutti assolti in primo grado. ilfattoquotidiano

ARCE – Arrestato, processato e assolto in tre gradi di giudizio per essere stato considerato erroneamente il presunto omicida, Carmine Belli è stato l’assoluto protagonista della nuova udienza del processo d’appello per il delitto, avvenuto il 1 giugno 2001, di Serena Mollicone. temporeale.info

Serena Mollicone, teste in aula: «Tuzi mi disse di averla vista in caserma. Adesso se mi devono ammazzare lo facessero» - serena Mollicone, teste in aula: «Tuzi mi disse di averla vista in caserma. Adesso se mi devono ammazzare lo facessero» - «Santino mi disse che lui aveva visto serena entrare in caserma e non l'aveva più vista uscire». Il colpo di scena è arrivato all'ultima udienza dibattimentale ... ilmessaggero

