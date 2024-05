Apuania Tennistavolo di Carrara conquista il secondo posto in Serie B2

Seconda vittoria di fila per Reggio, che si impone 4-2 a Bagno con la Marco Polo Brescia e rimane al secondo posto della graduatoria, a -3 dalla capolista Milano, con la sfida al vertice che si giocherà in Lombardia il 9 marzo. sport.quotidiano

Un solo successo, per la Giara Assicurazioni, nell’ultima giornata dei campionati di tennistavolo. Ma che vittoria, quella della squadra “B” societaria: un clamoroso 5-3 casalingo in C1 sulla fortissima capolista Cortemaggiore, ancor più sorprendente se si pensa che i ferraresi, privi dell’indisposto Andreoli, si sono presentati in campo a ranghi pesantemente ridotti. sport.quotidiano

Tennistavolo Ai tavoli di Sarajevo Bobocica fallisce l’appuntamento con la terza Olimpiade - tennistavolo Ai tavoli di Sarajevo Bobocica fallisce l’appuntamento con la terza Olimpiade - Mihai Bobocica sfiora la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 durante le prove a Sarajevo, ma viene sconfitto nei quarti di finale dallo spagnolo Alvaro Robles. La società esprime rammarico pe ... msn

Tennistavolo, il Tt Soriano ottiene 3 promozioni ed una salvezza - tennistavolo, il Tt Soriano ottiene 3 promozioni ed una salvezza - Classifica finale Soriano B seconda ad 1 punto dalla prima ... L’anno prossimo la società si conferma come potenza del tennistavolo laziale qualificando 3 squadre in D1 ed una in D2. Inoltre il ... newtuscia

Tennistavolo Due sconfitte negli ultimi due turni. Apuania, promozione sfumata nel finale per la squadra di B1 - tennistavolo Due sconfitte negli ultimi due turni. Apuania, promozione sfumata nel finale per la squadra di B1 - La squadra di tennis tavolo di Carrara sfiora la promozione in A2, ma si ferma al secondo posto per soli 2 punti. Nonostante le due sconfitte finali, il team ha centrato l'obiettivo di salvezza. msn