Approvato il decreto Salva-Casa

La legge di conversione del decreto Superbonus è stato approvato dal Senato con 101 sì e 64 no. Il provvedimento, sul quale il governo ha chiesto e ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera. La norma principale, introdotta da un emendamento del governo, è il cosiddetto “spalma-crediti“, che diluisce in dieci anni i debiti statali derivanti dalle detrazioni per Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere per le spese sostenute dal 2024: la novità ha effetto retroattivo. ilfattoquotidiano

Il Senato dà il via libera al decreto Superbonus con il voto di fiducia: 101 i favorevoli, 64 i contrari. Il testo ora passa alla Camera per l'approvazione finale. Nel decreto rientra anche l'emendamento del governo per la norma 'spalma crediti' sul Superbonus, oltre al rinvio di plastic tax e sugar tax. fanpage

Il decreto Superbonus è stato approvato nell'Aula del Senato con 101 voti favorevoli, 64 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento, per il quale il governo ha ottenuto il voto di fiducia, passa ora alla Camera. Carlo Calenda, leader di Azione, ha duramente criticato il decreto definendolo "folle" e "iniquo", sottolineando la spesa di 160 miliardi di euro, in gran parte destinati a chi non ne ha bisogno. panorama

Salva-casa, il decreto approvato in Cdm. Tutte le misure sul tavolo, dal redditometro al fisco - Salva-casa, il decreto approvato in Cdm. Tutte le misure sul tavolo, dal redditometro al fisco - Al via il Consiglio dei ministri, in cui è previsto che il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, su richiesta della premier Giorgia Meloni, riferisca sulla vicenda del ... ilmessaggero

ETF spot Ethereum, ora la battaglia si sposta su Polymarket. Vediamo cosa sta accadendo - ETF spot Ethereum, ora la battaglia si sposta su Polymarket. Vediamo cosa sta accadendo - ETF spot Ethereum, ora la battaglia si sposta su Polymarket. Vediamo cosa sta accadendo sulla piattaforma di scommesse su blockchain ... tag24

"Salva casa" in CdM, cosa prevede la bozza del decreto - "Salva casa" in CdM, cosa prevede la bozza del decreto - (Teleborsa) - Pronto per sbarcare in Consiglio dei Ministri in programma oggi, il decreto salva-casa del vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo le ultime limature, come ad esempio l'inclusione di ... finanza.repubblica