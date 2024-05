Apollosa | concluso il secondo step Formazione Digitale per le disabilità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 24 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi èieri presso la Cyclopes srl di(BN) illaboratorio formativo previsto nell’AZIONE C – LAVORO, SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI E ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI – per i ragazzi destinatari del progetto PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CONnell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI,E MARGINALITÀ SOCIALE” – Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con– Next generation Eu – CUP J84H22000130004. Il corso di, iniziato nel novembre 2023, ha consentito ai partecipanti di conseguire la CertificazioneGoogle Adwords, composta da 24 moduli della durata di 50 ore complessive con l’acquisizione di competenze quali: Analisi e approfondimenti sui dati, timeline, Strategia commerciale, Content marketing, Pubblicità display, shopping basket, E-commerce, Marketing via email, Marketing locale, Dispositivi mobili, SEM, SEO, Social media, Video, Ottimizzazione web.