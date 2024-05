Anziana truffata | recuperati i gioielli consegnati al finto avvocato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024) Pesaro, 24 maggio 2024 – La Squadra Mobile di Pesaro ha identificato e fatto arrestare coppia di truffatori originari di Napoli entrati in azione ieri a Pesaro ai danni di una 87enne. La signora era caduta nel tranello delincidente che ha coinvolto il figlio, il quale avrebbe avuto bisogno di ingenti somme per pagare le spese mediche urgentissime. Naturalmente era tutto una bugia, ma l’– in preda al panico – aveva consegnato somme di denaro ein oro al sedicenteche era stato inviato a casa della donna dall’altrettanto sedicente carabiniere che le aveva telefonato. Grazie alle indagini della Squadra Mobile, i poliziotti sono risaliti all’autovettura utilizzata dai truffatori. E, grazie alla collaborazione investigativa con la Polizia Stradale di Isernia che ha rintracciato il veicolo, sono statiuna parte deiin oro frutto della truffa.