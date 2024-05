Una giovane di 28 anni è stata ritrovata morta, in casa, in zona Villa Glori, nel quartiere Flaminio di Roma. La madre, che non sentiva la ragazza da un paio di giorni, è andata a trovarla nella sua abitazione, in viale del Vignola trovandola ormai priva di vita. open.online

Tragedia a Roma, in viale del Vignola, nel quartiere Flaminio, una 28enne è stata trovata morta dalla mamma. E’ stata proprio quest’ultima a dare l’allarme e a far accorrere gli uomini della Polizia del Commissariato Villa Glori insieme ai sanitari del 118. ilcorrieredellacitta

Anziana trovata morta in fondo alle scale di una casa: la figlia e due uomini a processo per omicidio - Anziana trovata morta in fondo alle scale di una casa: la figlia e due uomini a processo per omicidio - A dicembre 2021 un’anziana è stata trovata morta in fondo alle scale di un’abitazione. Gli investigatori ritengono che la figliastra e due uomini l’abbiano uccisa. fanpage

Sparatoria in strada a Roma, morta Caterina Ciurleo: colpita da un proiettile vagante. Fermato un ragazzo di 28 anni - Sparatoria in strada a Roma, morta Caterina Ciurleo: colpita da un proiettile vagante. Fermato un ragazzo di 28 anni - La vittima si trovata a bordo di una Smart, guidata da una sua amica uscita illesa. Le due donne, che erano da poco uscite dal centro commerciale Unico, si sarebbero trovare al centro di un ... ilgazzettino

Donna morta alla «Maugeri», ci sarà l'autopsia - Donna morta alla «Maugeri», ci sarà l'autopsia - Disposta l'autopsia sul corpo di una donna di 62 anni Napoli, deceduta lo scorso 18 maggio presso la fondazione «Maugeri» di Telese Terme. La donna era stata operata ... ilmattino