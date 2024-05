Anya Taylor-Joy | 10 cose che non sai sull’attrice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 24 maggio 2024) Divenuta celebre grazie al ruolo da protagonista in uno degli horror più apprezzati degli ultimi anni, l’attrice-Joy ha in breve tempo conquistato Hollywood, prendendo parte ad alcuni noti film, e affermandosi come uno dei volti di punta della sua generazione. La giovane interprete ha infatti provato in più occasioni di possedere una buona versatilità e il carisma giusto per affermarsi. Ecco 10che non sai di-Joy. Film e programmi tv di-Joy 1. Ha recitato in celebri film. L’attrice esordisce al cinema recitando nel film The Witch (2015), horror particolarmente apprezzato dalla critica. Grazie al successo ottenuto prende poi parte a film come Morgan (2016) e Split (2016), dove recita accanto all’attore James McAvoy. È poi tra le protagoniste di Barry (2016), Amiche di sangue (2017), Glass (2019), e Radioactive (2019). Nel 2020 ha interpretato Illyana Resputin in The New Mutants, film Marvel dalla lunga gestazione.