Antiriciclaggio e criminalità organizzata - il punto in un convegno Il grazie di Mantovano a chi rischia la vita

(Di venerdì 24 maggio 2024), «l’azione delle forze di polizie e dell’autorità giudiziaria è fondamentale, ma non sufficiente: tutti sono chiamati a svolgere un ruolo. Molti di voi svolgono funzioni come amministratori di beni confiscati o soggetti impegnati in procedure di crisi di azienda». Alcuni, indimenticabili, hanno operato anche a costo della. FdI, a Roma il“Professioni antimafia, il motore dell’” È per questo è doveroso «ricordare con gratitudine e ammirazione i professionisti che sono giunti fino al sacrificio dellapur di non venire meno all’impegno assunto verso la Repubblica»: questo il significativo riconoscimento che il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Alfredoha tributato in un videomessaggio al“Professioni antimafia-il motore dell’“, in corso di svolgimento a Roma.