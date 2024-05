Anticipo Serie A - Genoa-Bologna 2-0

(Di venerdì 24 maggio 2024) 22.39 Fa festa ilche chiude il campionato battendo a Marassi 2-0 il. Buon avvio delche al 13' passa in vantaggio. Diagonale chirurgico di Malinovskyi che riceve da Martin e dal limite riesce a superare Ravaglia: la palla colpisce il palo e poi finisce in gol. Reazione, ma il colpo di testa di Fabbian centra il palo. Nella ripresa ci prova ancora due volte Fabbian, prima del raddoppio di Vitinha che in contropiede sfrutta un assist di Gudmundsson e scavalca ancora Ravaglia con un tocco sotto (59').

20.25 Successo importante per la Lazio che insegue una posizione nelle eurocoppe. Squadre che si annullano nel 1° tempo, i rossoblù muovono meglio la palla e hanno una clamorosa occasione proprio in coda: Ekuban vola verso la porta, ma è egoista a non servire i compagni liberi al centro e calcia a lato. televideo.rai

LIVE! Genoa-Bologna 2-0, raddoppio di Vitinha: diretta aggiornamenti in tempo reale - LIVE! genoa-Bologna 2-0, raddoppio di Vitinha: diretta aggiornamenti in tempo reale - Festa salvezza e festa scudetto archiviata in palio in genoa-Bologna ci sono soltanto posizioni in classifica che vorrebbero dire principlamente maggiori introiti da piazzamento a fine stagione. Gli ... informazione

Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna. L'ultima di Thiago Motta - Serie A: le formazioni ufficiali di genoa-Bologna. L'ultima di Thiago Motta - Ecco le formazioni ufficiali di genoa-Bologna, in campo a Marassi per il primo anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Ultima partita sulla panchina degli emiliani per Thiago Motta. torinogranata

Genoa-Bologna, al Ferraris la festa a tinte rossoblù: le ufficiali - genoa-Bologna, al Ferraris la festa a tinte rossoblù: le ufficiali - Il genoa vuole regalare un'ultima gioia ai suoi tifosi per coronare una stagione, la prima dopo la promozione dello scorso anno, che ha visto i rossoblù protagonisti. L'obiettivo è chiudere come prima ... informazione