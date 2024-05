Anticipazioni Endless Love - Puntate Turche | Zeynep Abortisce Il Figlio Di Ozan!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di venerdì 24 maggio 2024)riceve una notizia sconvolgente e fa un incidente per strada. La donna perde il bambino che aspettava daprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà. La donna, che nel frattempo si sarà sposata concome già visto in Italia, scoprirà di essere incinta ma perderà in circostanze tragiche il bambino che aspetta. La notizia sarà sconvolgente per tutti ed arriverà proprio in un momento di felicità. Ma ecco che cosa sta per succedere., incinta, scopre che Emir vuole uccidere Kemal!prosegue e, in Turchia,realizza il suo grande sogno di sposare. Quest’ultima, la sorella di Kemal, non è ben vista dai parenti diproprio per via della famiglia da cui proviene. Alla fine, però, nonostante la forte opposizione portata avanti anche dalla stessa Nihan,riesce a realizzare il suo sogno e a sposarsi con