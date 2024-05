Annalisa Chirico è la nuova direttrice responsabile di Fortune Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 24 maggio 2024) Con un post sul suo sito«è lieta di comunicare che, a partire dal 1 giugno 2024,assumerà la direzione della testata. L’editore, lo staff e la redazione rivolgono al nuovo direttorei migliori auguri di buon lavoro».arriva dopo l’addio di Paolo Chiariello, che, come riporta una nota sul sito, «ha deciso di lasciare la sua posizione per intraprendere nuove avventure professionali». «Chiariello – ha ricordato l’editore – ha guidato l’edizionena attraverso alcuni dei momenti più complessi e sfidanti della sua storia continentale e l’ha accompagnata fino al lancio nel più ampio progetto “Europe”». Laureata in scienze politiche, dottoressa in Teoria politica alla Luiss Guido Carli,ha scritto per Panorama, il Giornale e il Foglio. «Comincia unaavventura! Racconteremo che cosa si muove ine nel mondo, dall’economia alla geopolitica, con un approccio pragmatico, basato sui dati e sulle analisi più autorevoli.