Anna Tatangelo la sua rinascita e riscoperta nel nuovo singolo Mantra | testo e signficato

(Di venerdì 24 maggio 2024)torna alla musica con il“. Dopo gli impegni televisivi come conduttrice e giurata, la “ragazza di periferia” torna alla sua più grande passione con un brano che segna l’inizio di uncapitolo artistico e personale della sua vita.di: nel“lae lache dal dolore nascono cose belle” Si chiama ““, ildi. La cantante di Sora è pronta ad iniziare uncapitolo della sua vita artistica e personale, fresca della collaborazione con l’etichetta discografica Artist First, e lo fa con un brano che ha presentato così sui social network: «questo è stato un lungo periodo di, la prova tangibile che dal dolore possano nascere anche cose belle. Finalmente sono pronta per raccontarvele». Sono stati anni difficili per la cantante di Sora: dalla fine della relazione con Gigi D’Alessio alla morte dell’amata mamma.