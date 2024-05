Anestesia e rianimazione L’Ast corre ai ripari | | Siamo intervenuti per evitare la fuga

(Di venerdì 24 maggio 2024) "Gli anestesisti rianimatori sono specialisti in grave carenza a livello nazionale, motivo per cui l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli sta facendo tutto il possibile affinché possano lavorare in serenità e con la consueta competenza". Queste le parole del direttore generale deldi Ascoli Nicoletta Natalini, rendendo noto che l’azienda ha elaborato una modalità organizzativa per garantire i servizi essenziali e rispondere alle esigenze degli anestesisti, i quali hanno segnalato problemi relazionali nell’unità operativa complessa didell’ospedale ’Mazzoni’. Ieri mattina, la Natalini ha aggiornato anche il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, su questo aspetto. "Dieci anestesisti dell’ospedale di Ascoli hanno chiesto di poter continuare a lavorare in serenità e competenza, segnalando problemi relazionali interni all’unità operativa", ha detto la Natalini.

