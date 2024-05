Ampollini sprona il Follonica Gavorrano | Stiamo tranquilli e giochiamoci queste finali

(Di venerdì 24 maggio 2024) Manca poco alla gara d’andata della finale di Coppa Italia. Oggi ilpartirà alla volta di Trapani, dove poi domani giocherà gara 1 contro i siciliani. A fare il punto Federico, difensore dei minerari, che due stagioni fa segnò il gol alla Torres che valse la vittoria della coppa. "Due anni fa facemmo un’impresa – dice–. Quest’anno abbiamo l’occasione di ripeterci, ma non sarà facile perché il Trapani è una squadra forte. Dovremo essere bravi a stare in partita all’andata, non vediamo l’ora di giocarcela. Lesono. Il Trapani non ci sottovaluterà, ma se qualcuno ha pressione di vincere sono loro. Noi siamoe dobbiamo godercidue partite, cercando di portarla a casa".finora ha segnato 4 reti in stagione, avendone previsti almeno 6 ad inizio anno, in quanto da sempre è un difensore col vizio del gol "A inizio stagione ne promisi 6 alla mia famiglia – precisa il difensore -, credo che sarà difficile segnare al Trapani, ma sicuramente ci proverò".

