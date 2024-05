Amici - la carriera di Sarah decolla | cosa si prospetta ora

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 24 maggio 2024) News Tv.Toscano in una recente intervista ha fatto un resoconto della sua emozionante avventura ade ha anche parlato del suo futuro. La giovane cantante, che ha compiuto 18 anni durante il suo percorso nel talent, è stata una delle sorprese di questa edizione.prima dinon ha mai studiato canto. Durante il programma però la sua crescita professionale è stata esponenziale: la ragazza è diventata una piccola pop star con una voce eccezionale e sicura sul palco. Da qui e dopo ciò che ha dimostrato ad, la suapiò solo chere. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Mi hanno dato 8 mesi di vita”, poi l’inaspettato: la rivelazione del famoso attore Leggi anche: “La vita in diretta”, Alberto Matano cede la conduzione ai colleghi: chi prende il suo posto Se 5 mesi fa mi avessero detto "vince" avrei riso invece è successo veramente…finalmente ha vinto il talento nato e cresciuto nella scuola, finalmente vediamo una vittoria meritata e non scontata !#23 pic.