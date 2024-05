Amici 24 - Maria De Filippi avrebbe trovato i primi allievi | arrivano da Tu Si Que Vales

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 24 maggio 2024) I casting per Amici 24 sono ufficialmente aperti ma sembra che Maria De Filippi abbia già individuato un gruppo di ballerini per la classe della prossima edizione. La conduttrice rimase impressionata da un'esibizione che portarono a Tu Si Que Vale e già all'epoca gli offrì un banco nel suo talent show. Saranno loro i concorrenti ufficiali? Vediamo chi sono e cosa hanno risposto alla regina di Canale 5. Amici 24: chi sono i ballerini che hanno stupito la De Filippi Stiamo parlando dei Fresh'n'Clean, sei ballerini liguri e piemontesi che hanno già portato il loro talento a Tu Si Que Vale. Il gruppo è composto da Simone Stella (coreografo), Federico Rao (digital artist e videomaker), Nicolò Pluchino, Enrico Callari, Nicolò Ghilardi, Riccardo Rosso e Antonio Cinque. La loro performance ha stregato tutti i giudici e in particolare Maria De Filippi, che gli ha proposto di venire ad Amici. I Fresh'n'Clean parteciperanno ad Amici 24? Dopo l'offerta di Maria De Filippi, i Fresh'n'Clean hanno risposto scherzosamente che gli sarebbe piaciuto entrare a far parte del cast dei professionisti di Amici e la conduttrice ha detto che anche quella poteva essere un'opzione.