Amici 23 - Sarah Toscano sul rapporto con Holden | “Nell’ultimo periodo abbiamo legato tanto”

È una Lorella Cuccarini in stato di choc la protagonista di un nuovo post diventato virale nel web, a margine della puntata finale di Amici 23 e il trionfo assoluto di Sarah Toscano. Quest’ultima, allieva nel circuito canto della showgirl “più amata dagli italiani”, ha sbaragliato la concorrenza dei talenti di canto e ballo, classificandosi prima nell’ordine di arrivo alla finale del talent show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset. anticipazionitv

I fan di Amici 23 sono sempre più convinti che tra Sarha e Holden ci sia qualcosa e la loro ultima teoria è che la vincitrice del talent abbia duettato in un brano dell'EP del cantante!. comingsoon

News Tv. Sarah Toscano in una recente intervista ha fatto un resoconto della sua emozionante avventura ad Amici e ha anche parlato del suo futuro. La giovane cantante, che ha compiuto 18 anni durante il suo percorso nel talent, è stata una delle sorprese di questa edizione. tvzap

Verissimo ospiti 25-26 maggio: ultime puntate per Silvia Toffanin, chi ci sarà - Verissimo ospiti 25-26 maggio: ultime puntate per Silvia Toffanin, chi ci sarà - L'ultimo weekend di Silvia Toffanin tra una puntata speciale e una carrellata di vip La stagione televisiva sta ormai per chiudere il sipario e anche il ... lanostratv

Amici, Sarah canta con Holden. La super reazione di Laura Pausini - amici, sarah canta con Holden. La super reazione di Laura Pausini - La vincitrice del talent di Maria De Filippi, oggi, ha debuttato come "collaboratrice" del collega. Tra loro ci sarebbe tenerezza. E una parente di lui approva. libero

Amici 23, Sarah Toscano ha duettato con Holden in un pezzo del suo EP La teoria dei fan! - amici 23, sarah Toscano ha duettato con Holden in un pezzo del suo EP La teoria dei fan! - I fan di amici 23 sono sempre più convinti che tra Sarha e Holden ci sia qualcosa e la loro ultima teoria è che la vincitrice del talent abbia duettato in un brano dell'EP del cantante! comingsoon