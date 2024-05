Ambra ricorda le offese di quando era ragazza e aveva disturbi alimentari | Fardello di ciccia - scoppia come un palloncino

(Di venerdì 24 maggio 2024) In un lungo postAngiolini ha parlato delle difficoltà incontrate agli inizi,appena 17 anni si è ritrovata travolta dal successo di Non è la Rai. In tanti facevano osservazioni, anche poco piacevoli sul suo conto e infatti il post è corretto da immagini di titoli di riviste e giornali con frasi impietose: «L’extralarge non si addice ad» o «Aiuto! Stondoun» e stralci da servizi tv: «Ha un anno di più e qualche chilo di meno. Liberata dal fastidioso “di”» Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daAngiolini (@official) «Ripercorrendo la mia storia, con l’aiuto del mio amico @fabiomarantino (preziosonon mai), mi sono resa conto dell’ ipocrisia della tv e di certa carta stampata; probabilmente non si può più dire niente solo perchéno già detto tanto…troppo.

Il peggio è ormai alle spalle per il vice ispettore Christian Di Martino, accoltellato alla stazione di Lambrate dal 37enne marocchino Hassine Hamis sorpreso poco prima a lanciare sassi contro treni e passeggeri. Di Martino, per giorni in bilico fra la vita e la morte, si è svegliato domenica mattina nella terapia intensiva dell’ospedale Niguarda dov’era ricoverato in prognosi riservata dopo aver subito un delicato intervento e numerose trasfusioni di sangue. ilgiorno

Ambra Angiolini ha pubblicato su Instagram un carosello di articoli e video in cui, ai tempi del suo esordio nel mondo dello spettacolo, si parlava del suo peso. La conduttrice ha accompagnato il post a un lungo messaggio: "Probabilmente non si può più dire niente solo perché avevano già detto tanto…troppo". fanpage

Il peso delle celebrità (soprattutto se donne) un tempo era argomento di dibattito e i settimanali scandalistici ci andavano a nozze. Chi come me è stato un adolescente degli anni duemila è cresciuto a pane, Pokemon e bodyshaming. biccy

Ambra Angiolini vittima di body shaming: gli articoli sul suo peso quando aveva 17 anni - ambra Angiolini vittima di body shaming: gli articoli sul suo peso quando aveva 17 anni - ambra Angiolini non ha mai dimenticato il periodo in cui era vittima di body shaming, negli anni ’90, quando in Italia sembrava essere lecito criticare il peso di una persona pubblicamente. L’attrice, ... notizie

Ambra Angiolini offer for body shaming på 17: "Jeg vandt en krig, der ikke burde have været udkæmpet" - ambra Angiolini offer for body shaming på 17: "Jeg vandt en krig, der ikke burde have været udkæmpet" - ambra Angiolini non ha mai dimenticato il periodo in cui era vittima di body shaming, negli anni ’90, quando in Italia sembrava essere lecito criticare il peso di una persona pubblicamente. L’attrice, ... notizie

Ambra Angiolini e gli attacchi della stampa ricevuti all’età di 13 anni: "Un palloncino gonfiato" - ambra Angiolini e gli attacchi della stampa ricevuti all’età di 13 anni: "Un palloncino gonfiato" - ambra Angiolini ha condiviso su Instagram un toccante post in cui riflette sul suo passato, evidenziando l'ipocrisia dei media che si concentravano sul suo aspetto fisico invece che sul suo talento. news.fidelityhouse.eu