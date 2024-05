AMBC - bene proposta Zinzi per commissariamento Distretto casertano Ente Idrico

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 24 maggio 2024) Mondragone. Qualche giorno addietro l’Associazione MondragoneComune aveva reso noto il mancato accoglimento da parte del Ministero delle infrastrutture dell’istanza presentata dall’Campano – EIC, relativa al progetto (che avrebbe dovuto attuare l’Terra di Lavoro Spa, l’ex Consorzio) denominato: “Interventi digitalizzazione e distrettualizzazione reti di distribuzione ambito distrettuale Caserta per controllo ottimale ed implementazione azioni finalizzate alla riduzione delle perdite idriche”, a causa dell’assenza della convenzione di gestione. Per colpa di chi gestisce attualml’EIC e l’ex Consorzioabbiamo perso la bellezza di 50milioni di €. Un danno enorme per il nostro sistema: https://giornalenews.it/-lex-consorzio--perde-50-milioni-di-euro-di-fondi-pnrr/. Non possiamo perciò che condividere l’ottima iniziativa del deputato Giampiero, che ha presentato su questa vicenda e, in generale, sul funzionamento di questo, un’interrogazione al Ministro dell’ambie della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, per chiedere di avviare l’esercizio delle attività di controllo e sostitutive di competenza, previste dall’articolo 152 del decreto legislativo n.