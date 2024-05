Alvino | Caprile torna al Napoli Vi svelo un retroscena sul Bari

(Di venerdì 24 maggio 2024) Carloha rivelato un curiososu Elia, giovane portiere di proprietà delin prestito all’Empoli.. Il futuro della porta delpotrebbe essere già scritto e avere il nome di Elia. È quanto emerge dalle parole di Carlo, n ai microfoni di Radio Kiss Kiss.ha svelato un curiososul giovane estremo difensore azzurro, di proprietà del club partenopeo ma in prestito all’Empoli. “Ilha fatto una scelta sul ruolo del portiere: riportaredall’Empoli” ha esordito, classe 2001, si è messo in mostra con un’ottima stagione in prestito all’Empoli, attirando le attenzioni di tanti addetti ai lavori. Perperò non ci sarebbero dubbi: “Lo riporterei subito a“. Il giornalista ha poi raccontato unche risale a qualche anno fa: “Ricordo la notizia dell’interesse delper

Il presidente dell`Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato in diretta a CN24 TV del futuro del club e di alcuni dei gioielli presenti in rosa. SALVEZZA -. calciomercato

Il futuro di Elia Caprile è uno degli argomenti chiave in casa Napoli negli ultimi giorni. Decisione presa dal club in vista della prossima stagione. Nella scorsa sessione estiva di calciomercato, il Napoli acquistò dal Bari due profili piuttosto interessanti. spazionapoli

KK - Skorupski ha chiesto informazioni a Zielinski sul Napoli: l'agente vuole lo scambio - KK - Skorupski ha chiesto informazioni a Zielinski sul napoli: l'agente vuole lo scambio - Il calciatore polacco s’è informato, attraverso Piotr Zielinski, su come si vive il calcio a napoli e su come mai Meret è stato preso di mira in tutti questi anni. caprile Non dobbiamo avere fretta ... tuttonapoli

ON AIR - Alvino: "Riporterei subito Caprile a Napoli" - ON AIR - Alvino: "Riporterei subito caprile a napoli" - Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss napoli: "In Italia facciamo fatica a dare spazio ai giovani nel mondo del calcio. caprile Lo riporterei su ... napolimagazine

Kiss Kiss Napoli - Skorupski ha chiesto a Zielinski informazioni su Napoli, l'agente vuole uno scambio con Meret - Kiss Kiss napoli - Skorupski ha chiesto a Zielinski informazioni su napoli, l'agente vuole uno scambio con Meret - Calciomercato napoli - Fabio Cannavo, giornalista di Kiss Kiss napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: "Sappiamo che Skorupski è entrato nel mirino del napoli, non si sa se per fare il titolare o ... msn