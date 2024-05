Altri cinesi sbarcano nel porto di Taranto

“Ho letto quello che è successo. Per me non va bene, è abbastanza inconcepibile e grave non poter venire a sapere le cose quando succedono. Noi siamo in mano alla Wada e quindi almeno la trasparenza ci spetta: credo sia stato questo lo scandalo più grosso, aver scoperto dopo quasi tre anni che molti nuotatori cinesi erano stati trovati positivi al doping”. sportface

Formula E, gli E-Prix di Shanghai in Cina su Mediaset - Formula E, gli E-Prix di Shanghai in Cina su Mediaset - Dopo cinque anni d'assenza, la Formula E torna in Cina, ma su un circuito totalmente nuovo per la ... il tracciato di Shanghai - 12 curve e 3.051 metri - preannuncia un'altra gara di gruppone in ... sportmediaset.mediaset

La tratta dei giovani marocchini sequestrati dalla mafia cinese in Myanmar: “Utilizzati come schiavi per truffe online” - La tratta dei giovani marocchini sequestrati dalla mafia cinese in Myanmar: “Utilizzati come schiavi per truffe online” - In che modo dei giovani fra i 20 e i trent’anni, in arrivo dal Marocco, si sono ritrovati schiavi dall’altra parte del mondo E in conglomerati controllati dalle mafie cinesi In realtà lo stesso ... repubblica

Tesla, Musk cambia idea: «No ai dazi sulle auto elettriche cinesi» - Tesla, Musk cambia idea: «No ai dazi sulle auto elettriche cinesi» - «No ai dazi sulle auto elettriche cinesi». Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, durante un evento a Parigi, in Francia. "Non abbiamo ... motori.ilmessaggero