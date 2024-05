Allenatore Milan - il collega ‘boccia’ Fonseca | e su Conte si dice sorpreso …

Thiago, il giorno dell’addio: "Grazie Bologna, mi hai reso fiero e felice". Saputo: "Volevo restasse" - Thiago, il giorno dell’addio: "Grazie Bologna, mi hai reso fiero e felice". Saputo: "Volevo restasse" - L’ufficialità con due comunicati distinti di società e allenatore dopo la festa di mercoledì. La nota del mister: "Arrivati in Champions League senza tradire la nostra filosofia di gioco". ilrestodelcarlino

Maurizio Sarri, che futuro dopo la Lazio "Valuto una squadra estera, con giovani forti e plasmabili" - Maurizio Sarri, che futuro dopo la Lazio "Valuto una squadra estera, con giovani forti e plasmabili" - I giocatori giovani forti possono essere plasmati, quindi è più stimolante per un allenatore. Mi piacerebbe fare un percorso con giocatori di età medio-bassa, anche con una società che abbia voglia di ... eurosport

Pioli salta l’ultima del Milan: ecco chi va in panchina al suo posto - Pioli salta l’ultima del milan: ecco chi va in panchina al suo posto - Il mercato del milan ruota intorno al nuovo allenatore al posto di Pioli, che non sarà in panchina per l'ultima partita dei rossoneri ... calciomercato