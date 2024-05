Allegri nega ogni accusa della Juventus Si va verso lo scontro legale SportMediaset

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 24 maggio 2024)replica alla lettera di esonero. L’ex tecnico bianconerole accusesua ex squadra. Lavorrebbe optare per il licenziamento per giusta causa, manon ci sta. Le due parti si avviano a uno. Lavorrebbe il licenziamento per giusta causa,non ci sta Lo riporta: “Massimilianonon ci sta e, entro i cinque giorni previsti dalla lettera in cui lalo esonerava dal ruolo di allenatorendolo di comportamenti scorretti durante e dopo la finale di Coppa Italia, ha replicato. Con la propria ricostruzione dei fatti il tecnico toscano hato la versione bianconera, ridimensionando l’accaduto e spogliandosicolpevolezza che, se ammessa o confermata, potrebbe portare al licenziamento per giusta causa. Si va dunqueloconinizialmente fermi sulle rispettive posizioni, con la società bianconera che punta al licenziamento.