Alis - intesa con Assiterminal Obiettivo | condividere proposte normative in sede nazionale ed europea

(Di venerdì 24 maggio 2024)strategie di sviiluppo “per le imprese e i lavoratori” in materia di mercato e libera concorrenza e “iniziativeda promuovere in”. E’ l’dell’“importante” siglata tra, associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, e, l’associazione italiana dei terminti portuali. “Fin dalla sua costituzioneha rivolto una profonda attenzione alle tematiche occupazionali ed al ruolo centrale svolto dai lavoratori del comparto – ha detto il presidente di, Guido Grimaldi -. Spinti dalla forza degli oltre 261 mila uomini e donne rappresentati dalla nostra associazione, riteniamo importante avviare percorsi di collaborazione con quelle realtà di settore che, come noi, pongono la persona al centro delle proprie azioni. In quest’ottica abbiamo sottoscritto un protocollo dicon, ribadendo cheè da sempre pronta a dare il proprio contributo con la convinzione che una rappresentanza plurta possa costituire un vero valore aggiunto per il sistema lavoro”.