Alfa - in radio da oggi il nuovo singolo Vabbè ciao

(Di venerdì 24 maggio 2024) Inda, ildiche accompagnerà il suo tour estivo Esce venerdì 24 maggio nelleildipubblicato da Artist First, un brano con sonorità un po’ diverse dagli ultimi brani usciti, e parla di una storia d’amore idealizzato, una storia che sembrava dovesse iniziare ma che in realtà è finita in una notte. Il brano è inserito nel suo ultimo lavoro Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Artist First), un disco che contiene dieci canzoni, tra cui Vai! (certificato disco di platino), il brano presentato al Festival di Sanremo con cui ha conquistato giovani e meno giovani, insieme all’emozionante duetto con Roberto Vecchioni, portandolo ad essere considerato la rivelazione del Festival. Esponente della Generazione Z,è un cantuatore che mette sempre l’amore al centro delle sue canzoni. Un amore universale che lega i brani del suo terzo lavoro in studio e che trasmette indossando un cuore giallo, un suo portafortuna che diventa manifesto dell’amore a vent’anni e della realizzazione del sogno di un artista che considera la musica il suo migliore amico, che gli ha permesso di superare le sue paure e di spiccare il volo.

“Andiamo al mare” è il nuovo singolo inedito di Davide De Marinis, Vito Diomede e Asia già in radio e disponibile in digitale. Fuori anche il video. Andiamo a saperne di più. “Andiamo al mare” è il nuovo singolo di Davide De Marinis con Vito Diomede e Asia Già in radio “Andiamo al mare” il nuovo singolo di Davide De Marinis con Vito Diomede e Asia, disponibile in digitale. spettacolo.periodicodaily

Il fascino del proibito che attrae, il bisogno di sentirsi vivi, la passione che si crea tra due persone che si vogliono ma non si possono avere. Lontani da qui descrive un amore non convenzionale ma che brilla di più di tanti altri fatti di abitudini e apparenti normalità: ci si può amare anche stando lontani. sbircialanotizia

Nicolas Bonazzi “In Orbita” Il nuovo singolo del cantautore bolognese dal 24 maggio in digitale e dal 31 maggio in radio - Nicolas Bonazzi “In Orbita” Il nuovo singolo del cantautore bolognese dal 24 maggio in digitale e dal 31 maggio in radio - È disponibile dal 24 maggio in digitale e dal 31 maggio in radio "In Orbita" il nuovo singolo del cantautore bolognese Nicolas Bonazzi. sardegnareporter

MUSICA - "Resta cu’mme", il nuovo singolo di Virginia Mancaniello - MUSICA - "Resta cu’mme", il nuovo singolo di Virginia Mancaniello - A distanza di oltre dieci anni dall’uscita dell’album “Napoli”, pubblicato con il progetto No-Lounge e divenuto un cult nel suo genere, Virginia Mancaniello canta Resta Cu’mme, un nuovo brano dedicato ... napolimagazine

Coming Soon Time: la puntata del weekend 24-26 maggio in onda su Radio Radio - Coming Soon Time: la puntata del weekend 24-26 maggio in onda su radio radio - Le anticipazioni della puntata di oggi 24 maggio di Coming Soon Time, in onda alle 13:35 sulle frequenze di radio radio (radio e tv) e con diverse repliche nel corso del weekend. comingsoon