Alessandro Patelli portato in carcere | sconterà 21 anni per l’omicidio di via Novelli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Bergamo. Nella serata di giovedì (23 maggio) i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bergamo hanno arrestato, il 22enne originario e residente a Bergamo condannato per omicidio in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo. Lo hanno raggiunto a Ponteranica dove il ragazzo si trovava agli arresti domiciliari e hanno eseguito l’ordine di carcerazione, portandolo ina Bergamo dovela pena di 21di reclusione. I fatti risalgono all’8 agosto 2021. Quel giornoera uscito di casa per raggiungere in Vespa il campo di famiglia a Trescore Balneario. Marwen Tajari, la compagna Eleonora Turco e le due bambine erano seduti sui gradini davanti al portone di casa del ragazzo. Stavano riposando dopo aver fatto un giro in centro a Bergamo., 20, aveva già raggiunto il garage, quando si è accorto di avere lasciato il casco in casa.

