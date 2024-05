Alessandra Servidori | Formazione e dignità Così risolleviamo il lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 24 maggio 2024), candidata per Forza Italia, cosa serve per ‘svegliare’ il mercato delin Italia e in Europa? "La base di un mercato unico europeo sono le regole condivise incardinate su relazioni industriali di alto livello. Quelle che Marco Biagi ci ha lasciato come il metodo della comparazione tra le norme e le prassi che si adottano nei vari Paesi dell’Unione, e che hanno come pilastri ladel, la, la responsabilità sociale e produttiva delle parti sociali e, dunque, un dialogo costante" L’Italia è competitiva in Ue per l’attrazione di talenti? Cosa serve per migliorare? "Noi dobbiamo irrobustire sicuramente il percorso formativo dei giovani e delle giovani, sul versante dell’alternanza scuola/. Serve un rapporto strettissimo di sussidiarietà tra sistema produttivo, territorio edi figure professionali, anche coinvolgendo le Fondazioni per ilche sono ancora troppo poche in Italia e troppo di élite.