Alessandra Celentano | Abusi nel mondo della danza? Rispetto ad altri trovo che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il portale Super Guida TV ha intervistato la professoressa didi Amici,, in occasionepresentazione del suo libro Chiamatemi Maestra. Alla domanda se nella sua carriera di ballerina a fare la differenza sia stato il talento o la sua forte personalità,ha risposto: Sono andati di pari passo. Sia l’uno che l’altro sono stati fondamentali. Con il tempo ho forgiato entrambi con grande lavoro e sacrificio. Nonostante la competitività dell’ambiente, laha dichiarato di non aver mai sofferto di solitudine: L’invidia serpeggia nell’ambientecome in. Non ho mai sofferto invece di solitudine. Ho sempre avuto una famiglia molto vicina, che mi ha supportato e io stessa non ho paurasolitudine perché sto bene con me stessa. Ogni tanto anzi la cerco perché facendo una vita così attiva ne ho bisogno. Nota per la sua severità ad Amici, la professoressa non si pente di nulla, ha dichiarato infatti: Servono le regole.