Al via TATTile -Tattoo Art Exhibition a Roma

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il prossimo 30 maggio il Lanificio di Via di Pietralata 159 aospiterà “” laArtdi VISAcademy, in collaborazione con Bepanthenol®. L’evento è inserito nel format di arte itinerante internazionale Reverse Art, nato nel 2022, e giunto così alla sua quarta edizione trae Napoli.vuole decontestualizzare il tatuaggio dalla sua consueta definizione, dal luogo comune, dalla sua connotazione di simbolo di ribellione o di appartenenza sociale e culturale, per inserirlo a tutti gli effetti nel mondo dell’arte contemporanea. A sinistra Mirko Di Felice Lumen cordis, a destra Daniele Albanesi Divinità e natura un dialogo in ceramica, il tatuaggio come forma d’arte contemporanea Il Lanificio per l’occasione diventerà uno spazio artistico a 360°, dove per l’intera giornata, dalla mattina fino alla sera, abili tatuatori ci presenteranno le loro opere per dare vita ad una vera e propria notte bianca dell’arte.

From two-metre brush strokes to tiny tattoos, Jas Crisp is making her mark - From two-metre brush strokes to tiny tattoos, Jas Crisp is making her mark - A mid-tattoo chat with Adelaide artist Jasmine (Jas) Crisp reveals a varied and exciting art practice dedicated to people and the objects they treasure. citymag.indaily.au

Memorial Day weekend in Kansas City: So many events, especially around Union Station - Memorial Day weekend in Kansas City: So many events, especially around Union Station - It will be a busy Memorial Day weekend at Union Station and its environs. kansascity

Ed Hardy’s dragon scroll returns to San Francisco. Here’s how to see it before it’s too late - Ed Hardy’s dragon scroll returns to San Francisco. Here’s how to see it before it’s too late - The famed tattoo artist’s “2000 Dragons” exhibition at Grace Cathedral brings Asian and Aztec art to the Christian sanctuary. datebook.sfchronicle