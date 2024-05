Al via Monopolele - il festival di ukulele più grande d’Italia | ecco il programma e gli artisti attesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dov’è il mio? Non ci sarà Marilyn “Zucchero” Monroe a strimpellare l’iconico cordofono di A qualcuno piace caldo, ma per gli amanti del genere, dell’intendiamo, aMediterranean Fest ci sarà di che saziarsi. Dal 30 maggio 2024 al 2 giugno a Monopoli, città pugliese affacciata sull’Adriatico, andranno in scena quarantainternazionali chiamati per una quattro giorni di “uke” rigorosamente gratuita con performance live e jam session. Si inizia con il concerto di Cathy Fink e Marcy Marxer, duo storico al femminile del miglior folk americano (un Grammy Award per loro), poi a seguire le tre ragazze georgiane del Trio Mandili fresche dell’exploit di un video caricato online con sette milioni di visualizzazioni e custodi della variante panduri. E ancora: il giovane taiwanese Feng E, spesso ospite da Ellen DeGeneres e i britannici Peter Moss e l’eclettico George Elmes.