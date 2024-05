Al via lo switch off della rete in rame di Tim

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per favorire l'adozione delle nuove tecnologie in fibra ottica e accelerare il processo di digitalizzazione, a partire da domani Tim avvierà il processo di dismissione delle prime 62 centrali intente in. Prende così il via il piano dioffdi accesso inche prevede il progressivo spegnimento di oltre 6.700 centrali, sulle circa 10.500 esistenti, entro il 2028. Le 62 centrali oggetto di questo primo intervento si trovano in 54 comuni distribuiti su 11 regioni: Basilicata, Campania, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Lo spegnimento comporta il passaggio dei collegamenti attestati su queste centrali (Adsl, Isdn e linee telefoniche Rtg) sullaTim di nuova generazione, già disponibile totalmente o in parte in fibra. .

